Российские обстрелы инфраструктуры вызвали задержку 20 поездов

Из-за обстрелов объектов критической инфраструктуры 20 пассажирских поездов были вынуждены задержаться в пути. Об этом "Укрзализныця" сообщила на своем телеграмм-канале.

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"В настоящее время в пути задерживается 20 пассажирских поездов. В частности, 3 поезда задерживаются до часа, 17 — больше часа. По графику следуют 18 пассажирских поездов. Время задержки поездов может меняться, ведь мы делаем все, чтобы сократить их отставание", - сказано в сообщении .

Время задержки поездов оперативно можно посмотреть на сайте https://uz-vezemo.com, а также в разделе «онлайн-табло» в чат-ботах (https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot) "Укрзализныци" и в приложении.

Также работает контактный центр по номеру 0800 503 111, в чат-ботах и на наших официальных страницах в соцсетях.

Ситуация на всех вокзалах спокойная и контролируемая.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Сейчас известно об 11 погибших и 64 травмированных из-за обстрелов.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратилась к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений. В свою очередь "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.

Тем временем Госспецсвязи советует экономить трафик мобильного интернета, а при перебоях с мобильной связью пользоваться услугой национального роуминга