Восстановление электроснабжения Львовщины может длиться больше суток, - ОГА

Восстановление электроснабжения Львовской области после российских ударов по объектам критической инфраструктуры может длиться более 24 часов. Об этом на своем телеграмм-канале сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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"Через утренний ракетный удар России на Львовщине продолжаются перебои с мобильной связью, а часть населенных пунктов остаются без электроснабжения. Специалисты Львовоблэнерго работают над тем, чтобы максимально быстро возобновить питание. Но восстановление может продолжаться и более 24 часов", - говорится в сообщении. .

Глава ОГА призвал жителей тех населенных пунктов, в которых есть электричество, использовать его только при необходимости.

"Прошу максимально уменьшить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 – это поможет пройти критические нагрузки на нашу энергосистему. Старайтесь не использовать электрообогреватели, бойлеры, посудомоечные машины, микроволновки — они относятся к наиболее энергозатратным приборам", - сказано в сообщении.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Сейчас известно об 11 погибших и 64 травмированных из-за обстрелов.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратилась к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений. В свою очередь "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.

Тем временем Госспецсвязи советует экономить трафик мобильного интернета, а при перебоях с мобильной связью пользоваться услугой национального роуминга

Также в "Укрзализныце" сообщили, что из-за обстрелов критической инфракрасной структуры в дороге задержались 20 поездов.