С утра 10 октября Россия выпустила по Украине минимум 83 ракеты, 43 – сбила ПВО

10 октября ряд регионов Украины получил массированный ракетный удар. По состоянию на 12.00 известно, что Россия выпустила 83 ракеты, из которых силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 43. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на Генштаб.

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"Сегодня в период с 06:20 до 11:15 Российской Федерацией были нанесены ракетные и ракетно-авиационные удары по территории Украины из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода по городам Киев, Львов, Прилуки, Хмельницкий, Днепр, Нежин, Житомир, Харьков", – отчиталась Маляр.

Противник нанес авиационные удары с применением 17 БПЛА типа "Шахид" с территории Беларуси и АР Крым. Подразделениями ЗРВ, ПВО СВ и авиацией Воздушных сил ВСУ были уничтожены по предварительным данным 43 ракеты.

"Страна-террорист российская федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан. Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях", - прокомментировал Главнокомандующий ЗС.

Ракетные удары по Украине 10 октября

Как сообщил Президент Владимир Зеленский, Россия пытается нанести ущерб работе критической инфраструктуры Украины. В частности, россияне избивают по энергообъектам, а также по жилым домам.

По предварительной информации, в результате обстрела в Шевченковском районе Киева погибли восемь человек. Киевляне с утра 10 октября уже слышали по меньшей мере 8 мощных взрывов. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено.

Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота". О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября могут повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому потребителям нужно быть готовыми к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений.

В частности, известно, что российские войска нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре в Житомирской области, и по объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области .

В Харькове целью врага также стала энергетическая инфраструктура, из-за чего некоторое время могут отсутствовать электро- и водоснабжение, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В Сумской области перебои со светом возникли в результате удара по объекту инфраструктуры в Конотопе.

Председатель ОВА Валентин Резниченко проинформировал о массированной ракетной атаке на Днепропетровскую область .

В Хмельнитчине также перебои с электроснабжением в результате ракетных обстрелов. Утром в области прогремели взрывы, поражены инфраструктурные объекты.

Официально подтверждено попадание вражеских ракет по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Как пишут в социальных сетях, в некоторых районах Львовщины пропал свет.

Кроме того, подтверждено попадание вражеских ракет в Полтавской области. Из-за чего на всей территории региона перебои со светом и водой.