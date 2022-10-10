У Зеленського попередили про можливі віялові відключення електроенергії

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив, що масовані ракетні удари по критичній інфраструктурі України 10 жовтня можуть вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому споживачам потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це Тимошенко написав в своєму Telegram-каналі.

"Профільні служби докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілів. Але, наприклад, лише в Київській області ППО збила шість ракет, але є потрапляння в ТЕЦ.

Він зазначив, що 10 жовтня ворог застосував авіацію та величезну кількість ракет по об'єктах критичної інфраструктури задля знищення енергозабезпечення країни.

Під прицілом енергообʼєкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житормирщини, Кіровоградщини, загалом весь південь.

В свою чергу в в НЕК "Укренерго" повідомили, що в містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням.

"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень", - йдеться в повідомлені НЕК.

Як повідомив Президент Володимир Зеленський, Росія намагаться завдати шкоди роботі критичної інфраструктури України. Зокрема, росіяни б'ють по енергообʼєктам, а також по житловим будинкам.

Зокрема, окупанти атакували критичну інфраструктуру в Івано-Франківській області. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com