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У Зеленского предупредили о возможных веерных отключениях электроэнергии
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября могут повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому потребителям нужно быть готовыми к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений.
Об этом Тимошенко написал в своем Telegram-канале.
"Профильные службы прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов. Но, например, только в Киевской области ПВО сбило шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ", - пояснил он.
Он отметил, что 10 октября враг применил авиацию и множество ракет по объектам критической инфраструктуры для уничтожения энергообеспечения страны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельнитчины, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом, весь юг.
В свою очередь в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием.
"Враг осуществляет ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. Энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений", - говорится в сообщении НЭК.
Как сообщил Президент Владимир Зеленский, Россия пытаются нанести ущерб работе критической инфраструктуры Украины. В частности, россияне избивают по энергообъектам, а также по жилым домам.
В частности, оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в Ивано-Франковской области. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре.
Источник фото: ua.depositphotos.com