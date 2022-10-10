Оккупанты нанесли ракетные удары по Киевщине: под завалами находятся люди

10 октября армия страны-агрессора РФ наносит массированные ракетные удары по всей Украине. Враг нанес удары по критической и гражданской инфраструктуре Киевской области.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Прилеты в трех районах области – удары совершены по критической и гражданской инфраструктуре", – отметил Кулеба.

По его словам, есть пострадавшие – люди находятся под завалами.

На местах работают спасатели и необходимые службы, чтобы как можно быстрее спасти людей.

В области работает ПВО. Количество сбитых ракет уточняется.

"Возможны перебои со связью, электричеством и водоснабжением. Поэтому позаботьтесь о заряженных телефонах, павербанках и запаситесь водой", - отметил Кулеба.

Напомним, утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО.

Напомним, Россия ударила, по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет .

В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет .

Из-за ракетных ударов в Полтавской области перебои со светом и водой.