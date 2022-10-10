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Оккупанты нанесли ракетные удары по Киевщине: под завалами находятся люди
10 октября армия страны-агрессора РФ наносит массированные ракетные удары по всей Украине. Враг нанес удары по критической и гражданской инфраструктуре Киевской области.
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
"Прилеты в трех районах области – удары совершены по критической и гражданской инфраструктуре", – отметил Кулеба.
По его словам, есть пострадавшие – люди находятся под завалами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На местах работают спасатели и необходимые службы, чтобы как можно быстрее спасти людей.
В области работает ПВО. Количество сбитых ракет уточняется.
"Возможны перебои со связью, электричеством и водоснабжением. Поэтому позаботьтесь о заряженных телефонах, павербанках и запаситесь водой", - отметил Кулеба.
Напомним, утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО.
Напомним, Россия ударила, по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет .
В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет .
Из-за ракетных ударов в Полтавской области перебои со светом и водой.