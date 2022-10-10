"Ранок важкий. Маємо справу з терористами": Зеленський звернувся до українців через масовані ракетні удари

Президент України в центрі Києва, де нещодавно зафіксували ракетні удари, звернувся до українців та закликав зберігати спокій, і перебувати в укриттях, адже Росія завдає масованих ракетних ударів по всій країні.

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"Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди»" У них двімішені. (Перша це - Delo.ua) енергообʼєкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, південь. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні", - зазначив голова держави.

Зеленський звернув увагу, що росіяни спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди, щоб постраждали люди.

"Завжди дотримуйтеся правил безпеки. І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього", - підкреслив Зеленський.

Ракетні удари по Україні 10 жовтня

Заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що є інформація про удари в багатьох містах країни. В наслідок обстрілів постраждали цивільні. В ОП закликають всіх цивільних лишатися в укриттях. Мер Києва Віталій Кличко рекомендує для перебування в укриттях візяти теплий одяг, воду, запас їжі, зарядні пристрої для телефонів.

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомив, що зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.

Нагадаємо, Росія вдарила, по Києві, Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.

В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.