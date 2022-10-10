"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами": Зеленский обратился к украинцам из-за массированных ракетных ударов

Президент Украины в центре Киева, где недавно зафиксировали ракетные удары, обратился к украинцам и призвал сохранять спокойствие и находиться в укрытиях, ведь Россия наносит массированные ракетные удары по всей стране.

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"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды" У них два мишени. (Первая это - Delo.ua) энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельницкая область, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны", - отметил глава государства.

Зеленский обратил внимание, что россияне специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда, чтобы пострадали люди.

"Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него", - подчеркнул Зеленский.

Ракетные удары по Украине 10 октября

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что есть информация об ударах во многих городах страны. В результате обстрелов пострадали гражданские. В ОП призывают всех гражданских оставаться в укрытиях. Мэр Киева Виталий Кличко рекомендует для пребывания в укрытиях взять теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО.

Напомним, Россия ударила, по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет.

В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет.