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Киев под атаками российских террористов: метрополитен приостановил движение по красной линии
Сегодня утром Киев подвергся массированному ракетному обстрелу. Киевляне уже слышали не менее 8 мощных взрывов.
"Столица под атаками российских террористов! Ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и в Соломенском районе. Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается", - отметил мэр столицы Виталий Кличко.
Он обратился ко всем жителям столицы во время тревоги находиться в укрытиях.
"В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не уезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов - не ехать сегодня в столицу", - отметил Кличко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы.
Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено.
Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота".
О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно.
Напомним, есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве разных местах.