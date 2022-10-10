Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Происшествия
Дата публикации

Киев под атаками российских террористов: метрополитен приостановил движение по красной линии

Киев под атаками российских террористов: метрополитен приостановил движение по красной линии

Сегодня утром Киев подвергся массированному ракетному обстрелу. Киевляне уже слышали не менее 8 мощных взрывов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Столица под атаками российских террористов! Ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и в Соломенском районе. Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается", - отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Он обратился ко всем жителям столицы во время тревоги находиться в укрытиях.

"В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не уезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов - не ехать сегодня в столицу", - отметил Кличко.

По его словам, центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено.

Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота".

О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно.

Напомним, есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве разных местах.

Автор:
Светлана Манько