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Во Львовской области зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры

Во Львовской области зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры

10 октября армия страны-агрессора РФ наносит массированные ракетные удары по всей Украине. Уже официально подтверждено попадание вражеских ракет по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.

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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Официально: зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации впоследствии", - отметил Козицкий.

Он призвал жителей Львовской области оставаться в укрытиях, так как есть угроза новых ракетных ударов.

"Не распространяйте никакие фото, видео и предположения, не помогайте врагу", - напомнил Козицкий.

Как пишут в социальных сетях, в некоторых районах Львовщины пропал свет.

Автор:
Светлана Манько