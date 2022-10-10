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Во Львовской области зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры
10 октября армия страны-агрессора РФ наносит массированные ракетные удары по всей Украине. Уже официально подтверждено попадание вражеских ракет по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.
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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Официально: зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации впоследствии", - отметил Козицкий.
Он призвал жителей Львовской области оставаться в укрытиях, так как есть угроза новых ракетных ударов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Не распространяйте никакие фото, видео и предположения, не помогайте врагу", - напомнил Козицкий.
Как пишут в социальных сетях, в некоторых районах Львовщины пропал свет.