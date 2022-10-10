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Россия атаковала Житомирскую область
Российские войска утром 10 октября нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре в Житомирской области, сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
"Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - заявил Бунечко.
Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях. О других подробностях сообщат впоследствии.
В Офисе Президента сообщили, что утром 10 октября Украина попала под ракетные обстрелы. Россия ударила по Киеву, Львову, Днепру. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет .Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено.
В результате нескольких попаданий в Киеве разных местах травмированы и погибли .