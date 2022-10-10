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В центре Киева раздались взрывы: что известно

В центре Киева раздались взрывы: что известно

Утром 10 октября в центре столицы во время воздушной тревоги прогремели по меньшей мере 2 взрыва.

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"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко

По словам очевидцев, на месте ударов поднимаются два столба дыма.

СМИ пишут, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Работают спасатели.

"Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве разных местах. Информация уточняется", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага

Автор:
Светлана Манько