В результате утренних обстрелов в Киеве погибли минимум восемь человек

В понедельник, 10 октября, по состоянию на 8:45 в результате обстрела в Шевченковском районе Киева погибли восемь человек, сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

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"По состоянию на 8:45 в результате обстрела в Шевченковском районе погибли 8 человек и 24 травмированы, возник пожар шести автомобилей, более 15 авто повреждены. Привлечены 30 человек и 6 ед. техники ГСЧС. Информация уточняется", – написал Смирнов в Facebook .

Напомним, сегодня утром Киев подвергся массированному ракетному обстрелу. Киевляне уже слышали не менее 8 мощных взрывов.

"Столица под атаками российских террористов! Ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и в Соломенском районе. Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается", – отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Он обратился ко всем жителям столицы во время тревоги находиться в укрытиях.

"В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не выезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов - не ехать сегодня в столицу", – отметил Кличко.

По его словам, центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы.