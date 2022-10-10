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Оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в Харькове
Россия утром 10 октября нанесла массированные ракетные удары по ряду регионов Украины. В частности, в Харькове целью врага стала энергетическая инфраструктура, сообщил мэр Игорь Терехов.
Предварительно в городе зафиксировали три попадания. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение.
"Специалисты облэнерго, наши коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова", - добавил Терехов.
В Офисе Президента сообщили, что утром 10 октября Украина попала под ракетные обстрелы. Россия ударила по Киеву, Львову, Днепру, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Житомирской области также россия нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет.