Оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в Харькове

Россия утром 10 октября нанесла массированные ракетные удары по ряду регионов Украины. В частности, в Харькове целью врага стала энергетическая инфраструктура, сообщил мэр Игорь Терехов.

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Предварительно в городе зафиксировали три попадания. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение.

"Специалисты облэнерго, наши коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова", - добавил Терехов.

В Офисе Президента сообщили, что утром 10 октября Украина попала под ракетные обстрелы. Россия ударила по Киеву, Львову, Днепру, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет.

В Житомирской области также россия нанесла ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет.