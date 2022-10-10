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Все железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме, возможны задержки поездов - "Укрзализныця"
10 октября армия страны-агрессора РФ наносит массированные ракетные удары по всей Украине. "Укрзализныця" предупреждает о возможности задержки поездов западного направления.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"Все железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме на высадку и посадку, пассажиры в укрытиях. Обнародована информация о прилетах в Киеве, Днепре, Хмельницком, Кривом Рогу, Житомире, Львове, Харькове и других городах", - отметили в компании.
Там подчеркнули, что резервные вагоны готовы к подаче в случае необходимости. Дополнительные рейсы - при необходимости - будут объявлены на официальных каналах "Укрзализныци".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, "Укрзализныця" предупреждает о возможности задержки поездов в западном направлении в связи с повреждением контактной сети. Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение.
"Взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, однако вокзал работает, высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, одновременно выполняющие роль укрытия", - подчеркнули в УЗ.