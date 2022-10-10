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Усі залізничні вокзали працють у штатному режимі, можливі затримки поїздів, - "Укрзалізниця"
10 жовтня армія країни-агресора РФ наносить масовані ракетні удари по всій Україні. “Укрзалізниця” попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
"Усі залізничні вокзали працють у штатному режимі на висадку та посадку, пасажири в укриттях. Оприлюднено інформацію про прильоти у Києві, Дніпрі, Хмельницькому, Кривому Розі, Житомирі, Львові, Харкові та інших містах", - зазначили в компанії.
Там підкреслили, що резервні вагони готові до подачі у разі необхідності. Додаткові рейси — за потреби — будуть оголошені на офіційних каналах "Укрзалізниці".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, "Укрзалізниця" попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі. Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух.
"Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, проте вокзал працює, висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття", - підкреслили в УЗ.