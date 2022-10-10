Ракетный удар по Ивано-Франковской области: россияне атаковали критическую инфраструктуру

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук официально подтвердила ракетный удар по региону, о чем утром 10 октября информировали местные жители в соцсетях.

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Она уточнила, что враг попал по объектам критической инфраструктуры в области.

"Жители Ивано-Франковской области, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте никаких фото, видео и предположений, не помогайте врагу", - призвала Онищук.

10 октября, как сообщил Президент Владимир Зеленский, Россия планировала нанести ущерб работе критической инфраструктуры Украины. В частности, россияне бьют по энергообъектам, а также по жилым домам.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО.

Напомним, Россия ударила, по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет.

В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре.