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На Хмельниччині через ракетний обстріл перебої з електропостачанням
10 жовтня армія країни-агресора РФ наносить масовані ракетні удари по всій Україні. На Хмельниччині перебої з електропостачанням внаслідок ракетного обстрілу.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"В результаті прильотів, на території Хмельницької ОТГ є перебої з постачанням електроенергії. Всі служби працюють. Відновимо як найшвидше!" - написав він.
Зранку в області пролунали вибухи, уражені інфраструктурні об'єкти.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В області, як і по всій Україні, триває повітряна тривога.
Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.
Нагадаємо, Росія вдарила, по Києві, Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.
В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.
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