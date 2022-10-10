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В Хмельницкой области из-за ракетных обстрелов перебои с электроснабжением
10 октября армия страны-агрессора РФ наносит массированные ракетные удары по всей Украине. В Хмельнитчине перебои с электроснабжением в результате ракетных обстрелов.
Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.
"В результате прилетов, на территории Хмельницкой ОТГ есть перебои со снабжением электроэнергии. Все службы работают. Восстановим как можно быстрее!» – написал он.
Утром в области прогремели взрывы, поражены инфраструктурные объекты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В области, как и по всей Украине, продолжается воздушная тревога.
Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них сбила наше ПВО.
Напомним, Россия ударила по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет .
В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет .
Из-за ракетных ударов в Полтавской области перебои со светом и водой.