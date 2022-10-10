Число пострадавших из-за ракетных обстрелов РФ увеличилось до 89

Также известно о повреждении около 70 объектов по Украине.

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Число граждан, которые пострадали в результате ракетных атак России по Украине, совершенных в понедельник, увеличилось до 89.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила представитель Нацполиции Украины (НПУ) Марьяна Рева.

"К сожалению, у нас увеличилось количество пострадавших, и сейчас оно составляет 89 человек по Украине. Количество погибших – 11 человек", - сообщила Рева.

По ее словам, из пострадавших, пять погибших в Киеве, четыре – на Днепропетровщине, и по одному человеку погибло на Полтавщине и Киевской области.

Также известно о повреждении около 70 объектов по Украине, из них 29 - это конкретно объекты критической инфраструктуры.

"Также есть сообщения о повреждении многоэтажных и частных жилых домов. Есть попадание в столичную школу и на территорию детской площадки. Есть определенный риск отключения электроснабжения, водоснабжения в населенных пунктах", - добавила она.

Напомним, что с утра 10 октября Россия выпустила по Украине минимум 83 ракеты, 43 – сбила ПВО.