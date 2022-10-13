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Оккупанты атаковали Киевщину дронами-камикадзе
13 октября армия страны-агрессора РФ атаковала Киевскую область дронами Shahed-136 иранского производства.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Имеем удары по одной из общин области. Предварительно – атака дронов-камикадзе", - отметил он.
По его словам, спасатели уже работают на месте происшествия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
О пострадавших пока не сообщается.
"Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, 5 октября Белую Церковь в Киевской области российские кафиры атаковали дронами-камикадзе. Начались пожары на объектах инфраструктуры, известно об одном пострадавшем.
Также во время массированной атаки 10 октября российские военные атаковали Киев и северные области Украины иранскими дронами Shahed-136.