Россияне привезли на оккупированные территории иранских инструкторов по дронам-камикадзе

Россияне привезли иранских инструкторов на оккупированные территории Херсонской области и Крыма, чтобы научиться пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

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" Иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкое (Крым). Они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в том числе удары по Николаеву и Одессе ", - говорится в сообщении. в сообщении.

Иранские инструкторы базируются в помещениях, которые россияне захватили во время оккупации.

В последние дни российские войска начали массово применять беспилотники Shahed-136 ("Герань-2") иранского производства. Так, 10 октября русские военные атаковали Киев и северные области Украины иранскими дронами.

При этом, в Иране официально отрицали поставки России дронов-камикадзе.

Shahed-136 – это бразирующий боеприпас, предназначенный для поражения целей на дальнем расстоянии. Дрон наводится на стационарную цель по спутниковым координатам и запускается с пусковой платформы. Он имеет громкий двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовку в носовой части дрона.

Дальность полета таких БПЛА составляет до 2500 км, вес составляет 200 кг, длина – 3,5 метра, размах крыльев – 2,5 метра, они развивают относительно небольшую скорость в 120-180 км/ч, что позволяет атаковать их из стрелкового оружия.