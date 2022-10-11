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Оккупанты продолжают перебрасывать на территорию Беларуси дроны-камикадзе "Shahed-136", - разведка
По состоянию на 10 октября на территорию Беларуси было завезено 32 дрона-камикадзе "Shahed-136", к 14 октября планируется завезти еще 8.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что в Беларусь поступают иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", которые в армии РФ переименованы в "Герань-2". По состоянию на 10 октября на территорию страны было ввезено 32 указанных БПЛА, к 14 октября планируется ввезти еще 8.
Также Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию "Кировская" в Крым прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов/492 тонны, который был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов вооруженных сил Беларуси (ДОБРУШ, Гомельская область)", - отмечают в разведке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там сообщают, что в ближайшее время планируется перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения вооруженных сил Беларуси.
В роли основных "поставщиков" выступают:
- 46 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Бронная Гора, Брестская обл.);
- 43 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Дубецкое, Гомельская обл.);
- 391 артиллерийская база боеприпасов (Бобр, Минская обл.);
- 969 база резерва танков (Уречье, Минская обл.);
- 288 база резерва автомобилей (Старые Дороги, Минская обл.).
"Грузы должны прибыть на железнодорожные станции "Каменска" (Каменск-Шахтинский) и "Марцево" (Таганрог) Ростовской области", - отмечают в разведке.
Напомним, Российская армия начала активно применять иранские беспилотники Shahed-136. Впрочем, как отмечают в Институте изучения войны (ISW), это вряд ли существенно повлияет на ход войны в Украине.