В ISW оценили вероятность нападения на Украину из Беларуси

Страна-агрессор РФ может использовать дополнительные силы в Беларуси для того, чтобы украинские войска оставались под Киевом, избежав таким образом их переброску в другие места для дальнейшего контрнаступления.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, российские и белорусские войска вряд ли будут атаковать Украину с севера, несмотря на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что эти две страны согласились развернуть Региональную группировку войск — стратегическое формирование частей, задачей которой является якобы "оборона Союзного государства".

Как отмечают в ISW, Кремль может использовать дополнительные российские силы в Беларуси для того, чтобы зафиксировать украинские войска под Киевом и не допустить их переброску в другие места для участия в контрнаступательных операциях.

"Российский компонент любых формирований в Беларуси, вероятно, будет состоять из мобилизованных мужчин или военнообязанных низкой готовности, которые, вероятно, не представляют значительной военной угрозы для Украины", - отмечают аналитики.

Российский компонент РГВ состоит из подразделений 1-й гвардейской танковой армии, 20-й общевойсковой армии и воздушно-десантных частей – соединений, понесших большие боевые потери в Украине и имеющих существенно сниженную боеспособность.

Кроме того, ISW ссылается на сообщение репортера Kyiv Post, утверждавшего, что 10 октября российские солдаты массово перекидают в Беларусь в вагонах для скота без механизированного оборудования.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин давит на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной.

Напомним, Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Белоруссии.