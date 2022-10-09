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Росія намагається втягнути білорусь у відкриту війну з Україною, - ГУР
Російський президент Володимир Путін тисне на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко, щоб втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною. Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони.
"Ми бачимо заходи, які проводяться РФ для того щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення", - цитує прес-служба представника ГУР МО Вадима Скібіцького.
Скібіцький зазначив, що станом на 9 жовтня біля українського кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітрянодесантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.
"Наскільки довго буде така ситуація це буде залежати від того, як розвиватимуться події на фронті та взагалі, як розвиватимуться події у війні Росії проти нашої держави”, – зазначив представник воєнної розвідки України", - повідомив Скібіцький.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше Лукашенко відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але білоруські військові в бойових діях не задіяні.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов обіцяє військову відповідь України у разі повторної спроби вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.