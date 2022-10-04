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Лукашенко зізнався, що Білорусь бере участь у "спецоперації" РФ в Україні, але своїх військових не посилає
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.
Про це повідомляє білоруське інформаційне агенство "Белта".
"Що стосується нашої участі у "спеціальній військовій операції" в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань, - заявив Лукашенко.
За його словами, його задача полягає у тому, аби не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також білоруський лідер боїться ударів по Білорусі з боку Польщі, Литви та Латвії.
"Як я казав, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", - зазначив Лукашенко.
Раніше Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.
Крім того, в перші години війни російські окупанти заходили в Україну з території Білорусі.
Також Лукашенко раніше заявив про свою підтримку війни в Україні, яку розв'язала країна-агресор РФ. За його словами, він "давно визначив" роль Білорусі у війні - підтримувати "братську Росію". Він і надалі готовий продовжувати надавати підтримку Володимиру Путіну, оскільки вони є союзниками і є єдиною армією.
Зазначимо, на думку військового експерта Олега Жданова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не наказує залучити армію своєї країни до війни в Україні, тому що вони підкоряться РФ і стануть частиною збройних сил "Союзної держави". Для нього зараз армія – це "єдина ніжка стільця, на якому він сидить, яка ще не підпиляна".
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов обіцяє військову відповідь України у разі повторної спроби вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.