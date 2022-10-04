Лукашенко признался, что Беларусь участвует в "спецоперации" РФ в Украине, но своих военных не посылает

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.

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Об этом сообщает белорусское информационное агентство "Белта".

"Что касается нашего участия в "специальной военной операции" в Украине, мы участвуем там. Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем своих обязательств", - заявил Лукашенко.

По словам белорусского диктатора, его задача состоит в том, чтобы не допустить распространение этого конфликта на территорию Беларуси.

Также белорусский лидер опасается ударов по Беларуси со стороны Польши, Литвы и Латвии.

"Как я говорил, в спину россиянам стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", – отметил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.

Кроме того, в первые часы войны российские оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси.

Также Лукашенко ранее заявил о своей поддержке войны в Украине, которую развязала страна-агрессор РФ. По его словам, он "давно определил" роль Беларуси в войне – поддерживать "братскую Россию". Он и дальше готов продолжать оказывать поддержку Владимиру Путину, поскольку они являются союзниками и являются единой армией.

Отметим, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Лукашенко не приказывает привлечь армию своей страны к войне в Украине, потому что они подчинятся РФ и станут частью вооруженных сил "Союзного государства". Для него сейчас армия – это "единственная ножка стула, на котором он сидит, которая еще не подпиленная".

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Белоруссии.