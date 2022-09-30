Лукашенко сделает все, чтобы Беларусь не вступила в войну против Украины - Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что фактический лидер Беларуси Александр Лукашенко боится напрямую вступать в войну против Украины и не допустит этого.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук, показанном в эфире национального телемарафона, комментируя последнюю встречу Лукашенко с российским президентом Владимиром Путином 26 сентября в Сочи.

"Руководство РФ пыталось уговорить Лукашенко вступить в войну. Там есть определенный формат, который они им предложили – я не буду его сейчас озвучивать, от чего Лукашенко с присущей ему чертой характера очень красиво пытается спетлять. То есть, он не отказывается и не соглашается и делает на самом деле все, чтобы этого не произошло... Но он боится этого. Он сделает все, чтобы Беларусь туда не вступила", - сказал он.

Буданов напомнил, что, в частности, он лично неоднократно прогнозировал, что белорусские войска привлекаться к вторжению в Украину не будут, и до сих пор этого не произошло.

"Вспомните, сколько раз вы уже слышали, что уже завтра точно белорусы нападут. И вспомните, сколько раз я в своих публичных выступлениях говорил, что извините, этого не будет - по разным причинам, иногда объяснял, а иногда не объяснял, говорил, что это специальная информационная операция. Этого нет", - подчеркнул он.

При этом руководитель военной разведки допустил, что Беларусь может снова предоставить территорию для прохождения российских войск для попытки оккупации соответствующих территорий Украины.

"Если они снова дадут им согласие, [россияне] пройдут. Но, во-первых, нет сейчас этих 20 тысяч. Почему-то все кричат, что они уже там. Их там нет. Когда это будет – подготовка к такому процессу – мы будем об этом заранее знать и будем принимать адекватные меры", – сказал Буданов.

Он также опроверг информацию о возможности ядерного удара России по Украине в ближайшее время, а также заявил, что не ожидает новых вызовов в войне и последующей эскалации.

"Могу вам сказать единственное: на сегодняшний день нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей какой-то перспективе может быть нанесен по территории Украины... У нас настоящая конвенционная война, единственная за последние, пожалуй, около 30 лет, в которой применяются абсолютно все существующие виды вооружения. Здесь нельзя уже сделать эскалацию, потому что все, что возможно было, все, что в мире в принципе существует, уже использовано. Поэтому какие могут быть новые вызовы?" – сказал разведчик.

По его словам, российские власти действительно четко понимают, чем это все обернется для них, и таких планов на самом деле сейчас не имеют, несмотря на публичные заявления в СМИ.

Напомним при этом, что лишь неделю назад заместитель Буданова Вадим Скибицкий допускал, что Россия действительно нанесет ядерный удар по Украине и будет иметь "очередную катастрофу" на своей территории.