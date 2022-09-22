Россия действительно может нанести ядерный удар по Украине - военная разведка

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий допускает, что Россия действительно нанесет ядерный удар по Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу ITV News. Само ГУР в своем Telegram-канале также опубликовало этот тезис своего представителя.

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"Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они попытаются остановить нашу наступательную деятельность и разрушить наше государство", - сказал замглавы военной разведки.

Однако, по его словам, удар по Украине тактическим ядерным оружием несет угрозу не только Украине, но и другим странам Черноморского региона, включая Турцию и Болгарию, а также Польше.

"Мы помним историю Чернобыля. Не исключено, что у нас будет очередная катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", - подчеркнул Скибицкий.

Напомним, что накануне в своей речи, посвященной объявлению "частичной" мобилизации в России для продолжения войны против Украины, президент РФ Владимир Путин обратился к "некоторым высокопоставленным представителям ведущих государств НАТО", указав, что Россия "также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам – и более современными, чем у стран НАТО".

По словам Путина, при угрозе территориальной целостности его страны Россия "безусловно" использует для своей защиты и все имеющиеся в ее распоряжении средства, добавив, что "те, кто пытается шантажировать ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".