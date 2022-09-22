Росія дійсно може завдати ядерного удару по Україні - військова розвідка

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький допускає, що Росія справді завдасть ядерного удару по Україні. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ITV News. Саме ГУР у своєму Telegram-каналі також опублікувало цю тезу свого представника.

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"Можливо, що Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони спробують зупинити нашу наступальну діяльність і зруйнувати нашу державу", - сказав заступник голови військової розвідки.

Однак, за його словами, удар по Україні тактичною ядерною зброєю несе загрозу не лише Україні, а й іншим країнам Чорноморського регіону, включаючи Туреччину та Болгарію, а також Польщі.

"Ми пам'ятаємо історію Чорнобиля. Не виключено, що ми матимемо чергову катастрофу на нашій території, у Східній Європі", - підкреслив Скибицький.

Нагадаємо, що напередодні у своїй промові, присвяченій оголошенню "часткової" мобілізації в Росії для продовження війни проти України, президент РФ Володимир Путін звернувся до "деяких високопоставлених представників провідних держав НАТО", вказавши, що Росія "також має у своєму розпорядженні різні засоби ураження, а по окремих компонентах – і більш сучасні, ніж у країн НАТО".

За словами Путіна, при загрозі територіальної цілісності його країни Росія "безумовно" використовує для свого захисту і всі засоби, що є в її розпорядженні, додавши, що "ті, хто намагається шантажувати ядерною зброєю, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".