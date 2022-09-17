Байден пригрозив РФ міжнародними наслідками у разі застосування ядерної зброї

Президент США Джозеф Байден попередив російського лідера Володимира Путіна про наслідки у разі застосування ядерної або хімічної зброї, не назвавши конкретні дії Вашингтону в такому випадку.

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Про це Байден повідомив в інтерв'ю CBS.

"Ви думаєте, я б сказав вам, якби точно знав, що саме це буде? Звичайно, я не скажу вам. Це матиме наслідки. Вони стануть ізгоями у світі більше, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, визначатиметься реакція", — відповів Байден на запитання журналістів щодо реакції Білого дому на ймовірність застосування РФ ядерної зброї, зокрема, проти України.

Американський лідер зазначив, що Путіну краще навіть не думати про ядерну зброю.

"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Ви зміните обличчя війни на щось, чого не було з часів Другої світової", – сказав Байден.

Журналіст CBS задав саме таке запитання президентові, тому що в США активно обговорювали контрнаступ ЗСУ в Харківській області. Існує думка, що успіхи українських сил такого масштабу були несподіваними як для ЗС РФ, так і для всього світу. При цьому тепер, як вважають в CBS, "Росія загнана в глухий кут".

Нагадаємо, що заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розповів, у яких чотирьох випадках Росія може застосувати ядерну зброю.

В цей же час, за даними дослідження аналітичного центру з конфліктів та озброєнь SIPRI, глобальний ядерний арсенал збільшиться найближчими роками вперше з часів холодної війни, тоді як ризик застосування такої зброї є найбільшим за останні десятиліття.

Росія і США разом мають більш ніж 90% усієї ядерної зброї. Інші сім ядерних держав або розробляють або розгортають нові системи озброєнь, або оголосили про свій намір це зробити.