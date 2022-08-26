Білоруські літаки переобладнали для несення ядерної зброї, — Лукашенко

Білоруські літаки Су-24 переобладнали для нанесення ядерної зброї, про що раніше було домовлено з країною-агресором РФ. Про це повідомив самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко, передає провладне видання “Белта”.

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Також він заявив, що Білорусь готова "адекватно" відповісти на "погрози" з боку Заходу, не пояснивши, про які погрози йде мова.

При цьому він вважає, в майбутньому "Росія та Білорусь будуть співпрацювати з Євросоюзом", також не аргументуючи свою думку.

У червні Лукашенко просив свого російського колегу Володимира Путіна дообладнати білоруські літаки, щоб вони могли нести ядерний заряд. Лукашенко заявив, що це необхідно зробити у відповідь на тренувальні польоти літаків США та НАТО, які готові нести ядерні боєголовки. Але ядерної зброї Білорусь не має, втім вона є в РФ.

Напередодні цієї домовленості заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розповів, у яких чотирьох випадках Росія може застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, за даними дослідження аналітичного центру з конфліктів та озброєнь SIPRI, глобальний ядерний арсенал збільшиться найближчими роками вперше з часів холодної війни, тоді як ризик застосування такої зброї є найбільшим за останні десятиліття.

Росія і США разом мають більш ніж 90% усієї ядерної зброї. Інші сім ядерних держав або розробляють або розгортають нові системи озброєнь, або оголосили про свій намір це зробити.