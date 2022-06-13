Ризик застосування ядерної зброї є найбільшим за останні десятиліття – дослідження

Глобальний ядерний арсенал збільшиться найближчими роками вперше з часів холодної війни, тоді як ризик застосування такої зброї є найбільшим за останні десятиліття.

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Про це йдеться у дослідженні аналітичного центру з конфліктів та озброєнь SIPRI.

Дев'ять ядерних держав - США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна Корея) продовжують модернізувати свої ядерні арсенали, хоча загальна кількість ядерної зброї трохи скоротилася в період з січня 2021 року до січня 2022 року. У наступному десятилітті це число, ймовірно, збільшиться.

Зменшення пояснюється не роззброєнням, а зняттям із озброєння Сполученими Штатами та Росією застарілих систем, яке було заплановано ще кілька років тому. Число ж активних боєголовок за рік практично не змінилося.

"Всі держави, які мають ядерну зброю, нарощують або модернізують свої арсенали, і більшість з них посилює ядерну риторику і роль ядерної зброї у своїх військових стратегіях", - заявив директор програми SIPRI зі зброї масового знищення Вілфред Ван.

Росія і США разом мають більш ніж 90% усієї ядерної зброї. Інші сім ядерних держав або розробляють або розгортають нові системи озброєнь, або оголосили про свій намір це зробити.

Китай знаходиться в процесі істотного розширення свого арсеналу ядерної зброї, що, як свідчать супутникові знімки, включає будівництво понад 300 нових ракетних шахт.

Нагадаємо, що заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розповів, у яких чотирьох випадках Росія може застосувати ядерну зброю.