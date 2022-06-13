Риск применения ядерного оружия является самым большим за последние десятилетия - исследование

Глобальный ядерный арсенал увеличится в ближайшие годы впервые со времен холодной войны, в то время как риск применения такого оружия является самым большим за последние десятилетия.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в исследовании аналитического центра по конфликтам и вооружениям SIPRI.

Девять ядерных государств - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, хотя общее количество ядерного оружия немного сократилось в период с января 2021 года по январь 2022 года. В следующем десятилетии это число, вероятно, увеличится.

Уменьшение объясняется не разоружением, а снятием с вооружения Соединенными Штатами и Россией устаревших систем, которое было запланировано еще несколько лет назад. Число же активных боеголовок за год практически не изменилось.

"Все государства, обладающие ядерным оружием, наращивают или модернизируют свои арсеналы, и большинство из них ужесточает ядерную риторику и роль ядерного оружия в своих военных стратегиях", — заявил директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения Уилфред Ван.

Россия и США вместе обладают более чем 90% всего ядерного оружия. Остальные семь ядерных государств либо разрабатывают или развертывают новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении это сделать.

Китай находится в процессе существенного расширения своего арсенала ядерного оружия, что, как показывают спутниковые снимки, включает строительство более 300 новых ракетных шахт.

Напомним, что заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех случаях Россия может применить ядерное оружие.