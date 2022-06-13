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Риск применения ядерного оружия является самым большим за последние десятилетия - исследование
Глобальный ядерный арсенал увеличится в ближайшие годы впервые со времен холодной войны, в то время как риск применения такого оружия является самым большим за последние десятилетия.
Об этом говорится в исследовании аналитического центра по конфликтам и вооружениям SIPRI.
Девять ядерных государств - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, хотя общее количество ядерного оружия немного сократилось в период с января 2021 года по январь 2022 года. В следующем десятилетии это число, вероятно, увеличится.
Уменьшение объясняется не разоружением, а снятием с вооружения Соединенными Штатами и Россией устаревших систем, которое было запланировано еще несколько лет назад. Число же активных боеголовок за год практически не изменилось.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Все государства, обладающие ядерным оружием, наращивают или модернизируют свои арсеналы, и большинство из них ужесточает ядерную риторику и роль ядерного оружия в своих военных стратегиях", — заявил директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения Уилфред Ван.
Россия и США вместе обладают более чем 90% всего ядерного оружия. Остальные семь ядерных государств либо разрабатывают или развертывают новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении это сделать.
Китай находится в процессе существенного расширения своего арсенала ядерного оружия, что, как показывают спутниковые снимки, включает строительство более 300 новых ракетных шахт.
Напомним, что заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех случаях Россия может применить ядерное оружие.