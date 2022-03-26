Медведев рассказал, когда Россия может применить ядерное оружие

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех случаях Россия может применить ядерное оружие.

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Об этом Медведев заявил в интервью российскому агентству РИА "Новости".

По словам Медведева, Россия может применить ядерное оружие в случае:

Когда по территории России будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения. В случае применения ядерного оружия против России или ее союзников. Если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания могут быть парализованы. В случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.

Отметим, что в последнем случае речь не идёт об ответе именно на ядерный удар. То есть Россия может нанести ядерный удар первой, если сочтёт некие действия против себя или своих союзников "актом агрессии, угрожающим существованию страны".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не верит в то, что лидер РФ Владимир Путин действительно способен применить ядерное оружие.

"Я считаю, что угроза ядерной войны — это блеф. Одно дело быть убийцей, другое — самоубийцей. Угроза Путина, скорее, показывает его слабость. Ядерным оружием угрожают только в том случае, если все остальное не сработало", — сказал Зеленский.

Отметим, после начала вторжения в Украину Путин заявил о приведении ядерного оружия "в режим особого боевого дежурства". В иностранных СМИ после этого заговорили об угрозе ядерного удара по территории Украины или стран Европы.

В то же время, по словам польского премьера Матеуша Моравецкого, нет смысла пытаться умиротворить президента России Владимира Путина, боясь Третьей мировой войны, и наличие у России ядерного оружия не должно служить оправданием для воздержания от поддержки Украины, поскольку пассивная реакция, по его мнению, лишь подтолкнет Путина к дальнейшим действиям.

"Если мы хотим восстановить мир, Путин должен знать, где проходит красная черта — черта, которую он не может перейти. Тот факт, что у России есть ядерный арсенал, не может служить оправданием пассивности. Мы должны осознавать эту угрозу, но она не может нас сдерживать. В противном случае Путин пойдет только дальше", — подчеркнул он.