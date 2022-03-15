Ядерное варварство. Почему важно изгнать Россию с мирового рынка атомной энергетики

В ответ на российскую военную агрессию западный мир стал массово отказываться от российских энергоносителей. 8 марта от российских энергоресурсов отказались США и Британия. После этого о плане постепенного отказа от российских нефти, газа и угля заявили в Брюсселе. Кроме того, под давлением общественности мировые бренды отказываются работать с Россией и без всяких санкций.

Однако в сфере ядерной энергетики Россия пока еще остается одним из доминирующих государств. Даже несмотря на то, что российские военные своими действиями на Чернобыльской и Запорожской АЭС показали свое варварское отношение к атомной энергии, а также поставили под угрозу ядерную безопасность Восточной Европы.

Например, "Росатом" — глобальная государственная корпорация, которая не менее важна для российской экономики, чем газовый монополист “Газпром”. В активах “Росатома” компании, которые обеспечивают полный цикл производства ядерного топлива, строят атомные электростанции по всему миру и обслуживают российские атомные ледоколы. Россиянин Михаил Чудаков занимает пост заместителя генерального директора МАГАТЭ и руководит в агентстве Департаментом ядерной энергии с 2015 года.

По словам основателя компании EXPRO Consulting Геннадия Кобаля, в настоящее время Россия является одним из лидеров в сфере ядерной энергетики в мире. Российские компании даже после вторжения продолжают строить атомные электростанции по всему миру: в Турции, Венгрии, Болгарии, Индии и Китае.

Также дочернее предприятие "Росатома" ТВЭЛ — одна из немногих компаний в мире, которые снабжают атомные электростанции ядерным топливом. Россияне также владеют полным циклом технологий от проектирования ядерных реакторов и строительства атомных энергоблоков до производства ядерного топлива для них.

"Если их будут выдавливать с этого рынка, то спустя какое-то время сам рынок атомной электроэнергетики может выглядеть совсем по-другому. Страны Европы могут начать, как в свое время Украина, переводить свои АЭС на топливо других поставщиков. Но этот процесс очень длительный. Он займет не один год, а может, и десяток лет. Но в целом это поведение россиян способно подорвать доверие к России, к российским компаниям, потому что это все государственные компании. И я думаю, что в будущем у них будут проблемы как с новыми клиентами, так и со старыми. Мы сейчас можем изменить очень многое на рынке ядерной атомной электроэнергетики", — говорит Кобаль.

По словам эксперта, даже несмотря на то, что атомная энергетика всегда была сильной стороной России, сейчас ситуация будет меняться. Из-за санкций в отношении российских банков и того, что Россию фактически отрезали от доллара, заключать новые контракты и вести переговоры с клиентами очень сложно для любой российской госкомпании.

"Сейчас даже если они не окажутся под прямым ударом санкций, то косвенно эти санкции по ним тоже ударят. Там были крупные российские государственные банки, которые давали кредиты. А сейчас все эти банки под санкциями, они все там практически банкроты. То есть сейчас финансировать все свои проекты россиянам очень сложно по объективным причинам. Те страны, где “Росатом" уже что-то строит, например, Польша или Турция, получат возможность выбить себе какие-то привилегии, сбить цену”, — говорит Кобаль.

Но процесс исключения россиян из международных организаций, занимающихся мониторингом сферы атомной энергетики, будет очень долгим и сложным.

"Вообще-то, очень много негатива для россиян в перспективе может принести их риторика насчет ядерной войны и ядерных ударов. Это очень негативно влияет на репутацию. На Западе это очень щепетильные темы, о которых мало говорят, стараются не шутить. А россияне последние 30-40 лет ведут себя неподобающе. Пугает мировое сообщество и обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции, ее захват военными. Этот объект не имеет военного назначения. Это атомная электростанция, она должна быть совсем вне военных действий", — говорит Кобаль.

Бывший директор государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков также отмечает, что россияне очень глубоко интегрированы в мировые процессы "мирного атома" и имеют на этом рынке довольно мощное лобби, которое было обеспечено российскими технологиями в ядерной энергетике.

"Однако санкции против “Росатома" и его руководителя вводить нужно. Поскольку такое поведение ядерного террориста в лице Российской Федерации недопустимо. Запорожская и Чернобыльская АЭС — гражданские объекты, на которых работают гражданские люди. Использовать площадку для атомных электростанций как военные базы для оккупанта недопустимо. И весь цивилизованный мир должен дать какой-нибудь ответ, а не только обеспокоенность”, — говорит Плачков.

По его словам, хоть у "Росатома" и не так много денег, как у “Газпрома”, но это второй кит, на котором держится российская экономика. Россияне строят атомные станции по всему миру — от Финляндии до Индии. Возможно ли юридически заморозить строительство таких объектов, неизвестно, поскольку возможности форс-мажоров прописывают в каждом отдельном договоре. Однако в техническом плане это вполне возможно. Строительство таких объектов можно заморозить, а площадку законсервировать. Украина так сделала после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.