Ядерне варварство. Чому критично важливо відлучити Росію від світового ринку атомної енергетики

У відповідь на російську військову агресію західний світ почав масово відмовлятися від російських енергоносіїв. 8 березня від російських енергоресурсів відмовилися США та Британія. Після цього про план поступової відмови від російських нафти, газу та вугілля заявили у Брюсселі. Крім того, під тиском громадськості світові бренди відмовляються працювати з Росією і без жодних санкцій.

Однак у сфері ядерної енергетики Росія поки що залишається однією з домінуючих держав. Незважаючи на те, що російські військові своїми діями на Чорнобильській та Запорізькій АЕС показали своє варварське ставлення до атомної енергії, а також поставили під загрозу ядерну безпеку Східної Європи.

Наприклад, "Росатом" — глобальна державна корпорація, яка не менш важлива для російської економіки, ніж газовий монополіст "Газпром". В активах "Росатому" компанії, які забезпечують повний цикл виробництва ядерного палива, будують атомні електростанції по всьому світу та обслуговують російські атомні криголами. Росіянин Михайло Чудаков обіймає посаду заступника генерального директора МАГАТЕ та керує в агенції Департаментом ядерної енергії з 2015 року.

За словами засновника компанії EXPRO Consulting Геннадія Кобаля, в даний час Росія є одним з лідерів у сфері ядерної енергетики у світі. Російські компанії навіть після вторгнення продовжують будувати атомні електростанції по всьому світу: у Туреччині, Угорщині, Болгарії, Індії та Китаї.

Також дочірнє підприємство "Росатому" ТВЕЛ — одна з небагатьох компаній у світі, які постачають на атомні електростанції ядерне паливо. Росіяни також володіють повним циклом технологій від проєктування ядерних реакторів та будівництва атомних енергоблоків до виробництва ядерного палива для них.

"Якщо їх видавлюватимуть з цього ринку, то згодом сам ринок атомної електроенергетики може виглядати зовсім інакше. Країни Європи можуть почати, як свого часу Україна, переводити свої АЕС на паливо інших постачальників. Але цей процес дуже тривалий. Він займе не один рік, а може, й десяток років, але загалом ця поведінка росіян здатна підірвати довіру до Росії, до російських компаній, тому що це всі державні компанії, і я думаю, що в майбутньому вони будуть мати проблеми як з новими клієнтами, так і зі старими. Ми зараз можемо змінити дуже багато на ринку ядерної атомної електроенергетики", — каже Кобаль.

За словами експерта, навіть незважаючи на те, що атомна енергетика завжди була сильною стороною Росії, зараз ситуація змінюватиметься. Через санкції щодо російських банків і те, що Росію фактично відрізали від долара, укладати нові контракти та вести переговори з клієнтами дуже складно для будь-якої російської держкомпанії.

"Зараз навіть якщо вони не опиняться під прямим ударом санкцій, побічно ці санкції будуть по них теж ударять. Там були великі російські державні банки, які давали кредити, а зараз усі ці банки під санкціями, вони там практично банкрути. Тобто зараз фінансувати всі свої проєкти буде росіянам дуже складно з об'єктивних причин.

Але процес виключення росіян з міжнародних організацій, які займаються моніторингом сфери атомної енергетики, буде дуже довгим і складним.

"Взагалі дуже багато негативу для росіян у перспективі може принести їх риторика щодо ядерної війни та ядерних ударів. Це дуже негативно впливає на репутацію. На Заході це дуже педантичні теми, про які мало говорять, намагаються не жартувати. А росіяни останні 30- 40 років поводяться неналежно. Лякає світове співтовариство та обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції, її захоплення військовими. Цей об'єкт не має військового призначення. Це атомна електростанція, вона має бути зовсім поза воєнними діями", — каже Кобаль.

Колишній директор державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков також зазначає, що росіяни дуже глибоко інтегровані у світові процеси "мирного атома" та мають на цьому ринку досить потужне лобі, яке було забезпечене російськими технологіями в ядерній енергетиці.

"Однак санкції проти “Росатому" та його керівника вводити потрібно. Оскільки така поведінка ядерного терориста в особі Російської Федерації неприпустима. Запорізька та Чорнобильська АЕС – цивільні об'єкти, на яких працюють громадянські люди. Використовувати майданчик для атомних електростанцій як військові бази для окупанта неприпустимо. І весь цивілізований світ має дати якусь відповідь, а не лише занепокоєння”, — каже Плачков.

За його словами, хоч у "Росатому" і не так багато грошей, як у "Газпрому", але це другий кит, на якому тримається російська економіка. Росіяни будують атомні станції у всьому світі — від Фінляндії до Індії. Чи можливо юридично заморозити будівництво таких об'єктів, невідомо, оскільки можливості форс-мажорів прописують у кожному окремому договорі. Однак у технічному плані це цілком можливо. Будівництво таких об'єктів можна заморозити, а майданчик законсервувати. Україна так зробила після анексії Криму та початку війни на Донбасі.