Україна в 2024 році отримає ще шість німецьких радарів TRML-4D для ППО на €100 млн - виробник

Німецька компанія HENSOLDT, що спеціалізується на виробництві датчиків, повідомила про постачання до України ще шістьох високоефективних радарів TRML-4D для посилення протиповітряної оборони. Поставки плануються протягом 2024 року, без вказання конкретної дати.

“Наші радари терміново потрібні українській протиповітряній обороні, і ми пишаємося тим, що можемо поставити всі системи цього року. Відгуки наших клієнтів підтверджують, наскільки важлива швидка доступність радарів для захисту їхніх громадян”, - заявив генеральний директор HENSOLDT Олівер Дорре.

Виробник уточнив, що має контракти на понад 50 радарів TRML-4D для широкого кола клієнтів, а системи для України мають бути виготовлені у межах комплексного замовлення на 100 мільйонів євро. Зазначимо, що такі замовлення традиційно оплачує німецький уряд.

Натепер Україна отримала вже дев’ять радіолокаційних станцій TRML-4D, йдеться на сайті федерального уряду ФРН. До слова, про передачу останньої в рамках великого пакету військової допомоги Німеччина оголошувала 29 квітня. Імовірно, це була одна з чотирьох РЛС, що були замовлені у червні 2023 року. Їх поставки мають відбуватися протягом 2024 року.

Водночас першу багатофункціональну радіолокаційну станцію TRML-4D Україна отримала в жовтні 2022 року.

Аналітики військового порталу Defence Express зазначають, що Україна могла отримати вже 12 радіолокаційних систем TRML-4D. Адже радар TRML-4D структурно входить до зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLM, яких передано наразі три одиниці. Хоча на сайті федерального німецького уряду озброєння рахується окремо.

Що відомо про радар TRML-4D

TRML-4D – це остання версія радара середньої дальності C-діапазону сімейства TRML, яка розроблена компанією HENSOLDT у 2018 році.

Виробник зауважує, що РЛС TRML-4D базується на найновішій радіолокаційній технології AESA (Active Electronically Scanned Array). Вона забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів. Радар здатний швидко та надійно виявляти, супроводжувати та класифікувати всі типи повітряних цілей – крилаті ракети, безпілотники та літаки, а також вертольоти.

Відео: HENSOLDT

Система належить до сучасного типу цифрових РЛС з активною фазованою антенною решіткою з нітриду галію та працює у C-band діапазоні. Вона ефективно виявляє малорозмірні та малопомітні цілі з ефективною площею розсіювання від 0,01 кв. м. Це дуже високий показник, який на порядок кращий за показники сучасних крилатих ракет та стелс-літаків.