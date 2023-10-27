АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Пускова установка для ППО та ракети. Німеччина передала Україні нову допомогу

Пускова установка для ППО та ракети. Німеччина передала Україні нову допомогу
Німеччина передала Україні пускова установка ЗРК IRIS-T. Колаж: delo.ua

Сьогодні, 27 жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшла пускова установка ЗРК IRIS-T, ракети до IRIS-T, боєприпаси і бронетранспортери.

Про це пише пресслужба уряду Німеччини.

 Уряд країни зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро проти 2 мільярдів євро на 2022 рік

Згідно з повідомленням, до пакету увійшли:

  • ЗРК IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії); 
  • ракети до IRIS-T;
  • РЛС TRML-4D;4 БТР (назва невідома);
  • 4 танкових тягачі HX81;
  • 4 танкових причепи;
  • 6 машин прикордонної охорони;
  • 8 БпЛА Vector;
  • 5 надводних дронів;
  • 4 контрбатарейних радарів GO 12;
  • касетні боєприпаси M26 для HIMARS;
  • 10 тисяч захисних окулярів.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини, який включав у себе захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку та танкові тягачі. Ця допомога надана в рамках боротьби проти російської агресії.

17 серпня Україна отримала від Німеччини пускові ЗРК IRIS-T та майже 5 тисяч  боєприпасів.

Автор:
Тетяна Гойденко