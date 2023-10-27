Пускова установка для ППО та ракети. Німеччина передала Україні нову допомогу

Сьогодні, 27 жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшла пускова установка ЗРК IRIS-T, ракети до IRIS-T, боєприпаси і бронетранспортери.

Про це пише пресслужба уряду Німеччини.

Уряд країни зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро проти 2 мільярдів євро на 2022 рік

Згідно з повідомленням, до пакету увійшли:

ЗРК IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);

ракети до IRIS-T;

РЛС TRML-4D;4 БТР (назва невідома);

4 танкових тягачі HX81;

4 танкових причепи;

6 машин прикордонної охорони;

8 БпЛА Vector;

5 надводних дронів;

4 контрбатарейних радарів GO 12;

касетні боєприпаси M26 для HIMARS;

10 тисяч захисних окулярів.



Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини, який включав у себе захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку та танкові тягачі. Ця допомога надана в рамках боротьби проти російської агресії.

17 серпня Україна отримала від Німеччини пускові ЗРК IRIS-T та майже 5 тисяч боєприпасів.