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Пускова установка для ППО та ракети. Німеччина передала Україні нову допомогу
Сьогодні, 27 жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшла пускова установка ЗРК IRIS-T, ракети до IRIS-T, боєприпаси і бронетранспортери.
Про це пише пресслужба уряду Німеччини.
Уряд країни зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро проти 2 мільярдів євро на 2022 рік
Згідно з повідомленням, до пакету увійшли:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- ЗРК IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);
- ракети до IRIS-T;
- РЛС TRML-4D;4 БТР (назва невідома);
- 4 танкових тягачі HX81;
- 4 танкових причепи;
- 6 машин прикордонної охорони;
- 8 БпЛА Vector;
- 5 надводних дронів;
- 4 контрбатарейних радарів GO 12;
- касетні боєприпаси M26 для HIMARS;
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10 тисяч захисних окулярів.
Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини, який включав у себе захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку та танкові тягачі. Ця допомога надана в рамках боротьби проти російської агресії.
17 серпня Україна отримала від Німеччини пускові ЗРК IRIS-T та майже 5 тисяч боєприпасів.