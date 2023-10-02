Німеччина передала Україні пакет військової допомоги

2 жовтня стало відомо, що Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини, який включає в себе захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку та танкові тягачі. Ця допомога надана в рамках боротьби проти російської агресії.

Інформація про це розміщена на сайті німецького уряду.

До пакета також увійшли:

1 мостоукладач Biber;

2 БРЕМ Wisent 1MC;

7 танкових тягачів HX81 та 12 причепів до них;

14 гусеничних всюдиходів BV 206;

радіостанції для танків Leopard;

99 терміналів супутникового зв'язку SatCom;

21 машина прикордонної охорони;

1 202 інфузійних насоси;

32 823 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;

239 криптофонів (мобільний телефон з вбудованим шифруванням SMS та телефонних розмов) ;

комплект запчастин до БпЛА Vector;

20 000 захисних окулярів та інше спорядження.

Окрім Німеччини військову допомогу надасть і Данія. Міністерство оборони країни повідомило, що було виділено близько 14 млн доларів для замовлення боєприпасів за схемою спільних закупівель для України від ЄС.

"З минулого року Данія має можливість повноцінно брати участь у європейській оборонній співпраці, включно з EDA", — сказав міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

В міністерстві оборони Данії повідомили, що боєприпаси будуть доставлені протягом 2024 року.

Військова допомога від Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив 18 вересня, що його країна передасть Україні нову партію військової допомоги, яка включає додаткові боєприпаси, захищені транспортні засоби та системи розмінування.

24 серпня стало відомо, що уряд Німеччини надав Україні нову партію військової допомоги. Поставки включають ракети для зенітно-ракетного комплексу Patriot, розвідувальні дрони, боєприпаси та додаткове озброєння.

Нещодавно стало відомо, що Німеччина передає Україні ще два зенітно-ракетних комплекси Patriot.

Джерело фото: ua.depositphotos.com