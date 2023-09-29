Країни ЄС замовили партію боєприпасів для допомоги Україні

Сім країн ЄС використали особливу процедуру спільних закупівель, яку встановив Європейський Союз, для замовлення боєприпасів з метою негайної поставки необхідних артилерійських снарядів в Україну для поповнення вичерпаних західних резервів.

Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що ЄС замовили артилерійські снаряди калібру 155 мм, які є одними з найважливіших боєприпасів у війні на виснаження між українськими військами та російськими загарбниками.

"Сім держав-членів вже розмістили замовлення на боєприпаси калібру 155 мм за прискореною процедурою EDA", — повідомило спеціальне агентство, але відмовилося назвати які саме країни зробили це, посилаючись на конфіденційність інформації.

Відомо лише, що до групи країн входять Литва та Люксембург. При цьому, останній виділив на закупку 2 мільйони євро.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив у четвер у Києві, що альянс має основні рамкові контракти на загальну суму 2,4 мільярда євро (2,5 мільярда доларів) на основні боєприпаси, включаючи тверді замовлення на 1 мільярд євро.

Нагаєамо, у рамках плану щодо надання Україні мільйона артилерійських снарядів протягом року, Євросоюз передав Києву 223,8 тисячі таких боєприпасів і 2 300 ракет різних типів.

Загалом, за даними ЄС, загальна вартість наданих боєприпасів склала 1,1 мільярда євро.

Раніше Рада Європейського союзу та Європарламент погодили план зі збільшення виробництва боєприпасів для України, який передбачає виробництво до мільйона боєприпасів на рік. Даний проєкт був розроблений, щоб забезпечити потреби Києва у снарядах і ракетах.