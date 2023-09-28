Генсек НАТО Столтенберг прибув до Києва із неоголошеним візитом та зустрівся із Зеленським

У четвер, 28 вересня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приїхав із неоголошеним візитом до Києва.

Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що Столтенберг вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

"Для мене велика честь повернутися до Києва, столиці великої нації України. І сьогодні це місто, яке займає особливе місце в серцях вільного світу. Коли я востаннє був тут у квітні, ми обговорювали нашу підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі та вашу підготовку до контрнаступу. Сьогодні ваші сили рухаються вперед", — сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Зеленським.

Як зауважив генсек НАТО, ЗСУ ведуть запеклі бої та поступово відвойовують позиції.

"Кожен метр, який повертають українські війська, – це метр, який втрачає Росія", - наголосив Столтенберг.

Він додав, що є різкий контраст: українці борються за свої родини, своє майбутнє, свою свободу, а країна-агресор воює за імперські амбіції.

"Тим часом, Росія відіграє все меншу роль на світовій арені, відрізана від міжнародних ринків, не бере участі в міжнародних самітах і змушена просити зброю у таких режимів, як Іран і Північна Корея", - зауважив Столтенберг.

Зауважимо, як раніше заявляв Столтенберг, в НАТО притримуються позиції, що Київ має самостійно вирішувати, якими мають бути умови для будь-яких переговорів.