Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Зеленским

В четверг, 28 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал с необъявленным визитом в Киев.

Об этом сообщает "Cуспільне".

Столтенберг уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Для меня большая честь вернуться в Киев, столицу великой нации Украины. И сегодня это город, который занимает особое место в сердцах свободного мира. Когда я последний раз был здесь в апреле, мы обсуждали нашу подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе и вашу подготовку к контрнаступлению. Сегодня ваши силы двигаются вперед", — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Зеленским.

Как отметил генсек НАТО, ВСУ ведут упорные бои и постепенно отвоевывают позиции.

"Каждый метр, возвращаемый украинскими войсками, – это метр, который теряет Россия", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что есть резкий контраст: украинцы борются за свои семьи, свое будущее, свою свободу, а страна-агрессор воюет за имперские амбиции.

"Между тем Россия играет все меньшую роль на мировой арене, отрезанная от международных рынков, не участвует в международных саммитах и вынуждена просить оружие у таких режимов, как Иран и Северная Корея", - отметил Столтенберг.

Он сообщил, что обсудил с Зеленским все ключевые оборонные вопросы, ситуацию на поле боя и нужды украинских военных. Генсек также отметил, что Украина в будущем точно будет в НАТО.

Как ранее заявлял Столтенберг, в НАТО придерживаются позиции, что Киев должен самостоятельно решать, какими должны быть условия для любых переговоров.