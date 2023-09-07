Контрнаступление Украины набирает обороты - Столтенберг

Вооруженные силы Украины смогли прорвать первые линии обороны россиян и теперь контрнаступление постепенно набирает обороты.

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Об этом пишет Sky News, ссылаясь на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Выступая перед законодателями в Европейском парламенте Столтенберг заявил, что украинцы постепенно завоевывают новые позиции.

"Им удалось прорвать оборону российских войск и они двигаются вперед", – сказал он.

Сообщается, что в последние недели многие зарубежные чиновники критиковали темпы продвижения украинских военных и количество территории, которую они отвоевали.

Несмотря на это, Госсекретарь США Энтони Блинкен, 6 сентября посетивший Киев, заявил, что США полны решимости продолжать идти бок о бок с Украиной, поскольку он назвал прогресс в контрнаступлении очень обнадеживающим.

Он отметил, что за год, когда он последний раз был в Украине, войска Киева вернули себе более 50% территории, которую Россия захватила у него с февраля 2022 года.

Блинкен подчеркнул, что оценка контрнаступления президентом Зеленским совпадает с оценкой США и показывает реальный прогресс за последние недели.

Положительный тон Блинкена появился после того, как официальные лица США ранее заявили, что контрнаступление двигается не так быстро, как им бы хотелось.

Напомним, несколько дней назад украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области после нескольких недель тщательного разминирования и ожидают более быстрого продвижения в дальнейшем. Однако основные сражения еще впереди, поскольку россияне подтягивают резервы на этот участок фронта.