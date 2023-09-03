"Дальше должно быть легче": ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге, - Тарнавский

Украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области после нескольких недель тщательного разминирования и ожидают более быстрого продвижения в дальнейшем. Однако основные сражения еще впереди, поскольку россияне подтягивают резервы на этот участок фронта.

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Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью The Guardian .

По его словам, сейчас украинские войска расширяют участок прорыва в обе стороны. Также ВСУ уничтожают захватчиков, прикрывающих отступление войск РФ за вторую линию обороны.

"Кремль не ожидал, что ВСУ прорвут первую линию. Сейчас мы находимся между первой и второй линиями обороны, завершаем уничтожение подразделений противника, которые обеспечивают прикрытие отхода российских войск за вторую линию обороны", - отметил Тарнавский.

По его оценке, при сооружении трех линий обороны на южном фронте Россия потратила 60% сил на оборудование первой из них и только по 20% на две другие.

К первой линии украинская армия подходила так медленно, потому что сплошные простреливаемые минные поля приходилось метр за метром по ночам разминировать вручную. Далее следует пространство, в котором приходится передвигаться и российским частям, и потому их минные поля уже не являются сплошной полосой.

"Русские войска просто стояли и ждали украинской армии, отстреливая технику снарядами и дронами, но теперь этот барьер преодолен, и оккупанты вынуждены прибегать к маневрам, а мы вернули после разминирования на поле боя свои танки и другую бронетехнику", - заявил Тарнавский.

Он добавил, что противник подтягивает резервы не только с оккупированных территорий Украины, но и из России.

"Но рано или поздно у россиян закончатся все лучшие солдаты. Это даст нам стимул атаковать больше и быстрее. У нас все впереди", - подчеркнул Тарнавский.

Он объяснил, что когда ВСУ начали контрнаступление, военные потратили больше времени, чем ожидали, на разминирование территорий.

"По моему мнению, россияне считали, что украинцы не пройдут эту линию обороны. Готовились более года. Между первой и второй линией защиты очень большая разница - вторая линия построена не так хорошо, поэтому ВСУ могут использовать технику", - сказал Тарнавский.

Он считает, что чем ближе к победе, тем сложнее.

"Почему? Потому что, к сожалению, мы теряем сильнейших и лучших. Так что теперь мы должны сконцентрироваться на определенных областях и довести дело до конца. Как бы нам всем ни было тяжело", — констатировал Тарнавский.

Контрнаступление ВСУ: прогресс военных

В начале июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные перешли к контрнаступательным действиям. В течение месяца сообщалось о деоккупации девяти населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Еще по одному селу было освобождено в июле и августе.

Зеленский в июне говорил, что контрнаступление происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Он указывал, что прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы".

А координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обращал внимание, что россияне в течение месяцев строили несколько линий обороны, и теперь это замедляет продвижение украинских сил.

Накануне CNN сообщало, что в последнее время в западных изданиях появляется все больше информации о том, что украинские войска прорвали российскую оборону вдоль части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в стратегический город Токмак. Вместе с этим ВСУ одновременно усиливают атаки на оккупированный Россией Крым.

Информацию о том, что ВСУ смогли выйти на первую линию обороны инженерных заграждений, подтвердил и председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли. По его словам, украинским войскам удалось пройти основную линию обороны, которую россияне готовили несколько месяцев.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр уже официально подтвердила освобождение села Роботино. Она отметила, что Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого "несмотря на яростное сопротивление врага".