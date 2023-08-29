Готовятся к "жесту доброй воли": оккупационные власти эвакуируются из Токмака

В городе Токмак Запорожской области из-за приближающейся линии фронта и продвижения ВСУ началась эвакуация так называемой оккупационной администрации.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, почти ежедневный "хлопки" и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города в полностью фронтовой.

"Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего "российского корабля". По сообщениям жителей, местные оккупационные "власти" - на низком старте, ее перевозят в другой город", - отметил Федоров.

Он добавил, что куда вывозят коллаборантов, пока неизвестно, но и "глубокий тыл" не спасает рашистов от "хлопков".

"Само пушечное мясо "второй армии мира" не убегает, а увеличивается! Поэтому мы должны помогать нашим военным, чтобы они уверенно гнали врага подальше от Украины", - подчеркнул Федоров.

Продвижение ВСУ

Как сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, враг отступает на фоне прорыва его линии обороны на Запорожском направлении.

"Когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить оборону, которая у него была. То есть, продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают", - отметила Гуменюк.

Ранее сообщалось, что украинские войска могли прорвать российскую оборону вдоль части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в стратегический город Токмак.

Информацию о том, что ВСУ смогли выйти на первую линию обороны инженерных заграждений, подтвердил и председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.

28 августа в Минобороны подтвердили освобождение села Роботино. Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

После освобождения села Роботино украинские военные постепенно продвигаются в направлении населенного пункта Вербовое.