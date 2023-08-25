ЗСУ, ймовірно, прорвали російську оборону вздовж південної лінії фронту - CNN

Протягом останнього часу у західних виданнях почало з’являється все більше інформації про те, що українські війська прорвали російську оборону вздовж частини південної лінії фронту в Запорізькій області та розширюють клин до стратегічного міста Токмак.

Про це написало CNN.

Разом з цим, ЗСУ одночасно посилюючи атаки на окупований Росією Крим.

Видання повідомляє, що кілька російських військових блогерів малюють похмуру картину ситуації на лінії фронту московських військ у деяких частинах півдня. Вони пишуть, що українці закріпилися в Роботиному і потужними обстрілами атакують Новопрокопівку.

Є інформація про те, що Україна використовує авіацію для прикриття наступаючої піхоти та підкинула додаткові боєприпаси в район Малої Токмачки.

Інформацію про те, що ЗСУ змогли вийти на першу лінію оборони інженерних загороджень підтвердив і голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі.

За його словами, українським військам вдалося пройти основну першу лінію оборони, яку росіяни готували кілька місяців.

Він посилався на складну матрицю оборонних приготувань, які українці зараз обходять і наголосив, що ЗСУ все ще мають "велику бойову силу", яка ще не закінчилася.

Міллі назвав українську контратаку, яка триває вже майже 8 тижнів, "дуже повільною", зазначивши, що вона є кривавою і важкою та призвела до великих жертв, проте українці звільнили велику частина земель, які контролювалися Росією з початку нападу 24 лютого 2022 року.

Щодо успіху та невдачі в цьому відношенні, Міллі сказав, що ще занадто рано визначати успіх чи невдачу атаки.

"Зрозуміло, що поки що був частковий успіх", - сказав він і додав, що прогрес на фронті є, але швидкість просування військ повільніша, ніж планувалося.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що аналітики повинні бути більш обережними у своїх прогнозах щодо контрнаступу українських військових. Українській стороні не потрібно нічого доводити: її успіх "винагородить оптимістів і зіпсує репутацію тих, хто сумнівається".