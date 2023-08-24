США вважають, що надали Україні достатньо зброї для наступу, наступного року таких обсягів постачання не буде — WSJ

Вашингтон висловив серйозне розчарування стратегією контрнаступу України. При цьому у США заявляють, що протягом цього року надали Україні достатньо зброї для наступу і в майбутньому році такі ж обсяги допомоги навряд чи повторяться.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Ми накопичили цю гору заліза для контрнаступу. Ми не можемо зробити це знову. Її не існує", – сказав один із колишніх американських чиновників.

Проте, на думку американців, шанс для успіху на півдні ще є, якщо Україна змінить стратегію і повернеться до того плану, який був розроблений протягом зими.

Видання пише, що американські та українські посадовці тижнями ведуть інтенсивну закулісну дискусію щодо стратегії та тактики відновлення повільного контрнаступу Києва.

Останніми тижнями Київ вніс деякі корективи, але обидві сторони все ще сперечаються щодо того, як змінити ситуацію на користь України за той обмежений час, який залишився до настання зими.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний вважає, що попри повільний темп, українські війська знаходяться на порозі прориву.

"Ви не розумієте природи цього конфлікту. Це не боротьба з повстанцями. Це Курськ", – відповів Залужний під час однієї розмови з американцями, маючи на увазі битву Другої світової війни між Німеччиною та Радянським Союзом.

Проте глибокі розбіжності щодо стратегії залишаються. Протягом останніх кількох тижнів США закликали українців зосередити свої сили в районі Токмака, щоб прорвати першу лінію російської оборони, яку загалом визнають найважчою для прориву.

Після того, як офіційні особи США застерегли від розпорошення зусиль, українці скорегували свою стратегію та перейшли до оборони у східній частині Запоріжжя. Ця зміна дозволила українцям зберегти свої сили для головного удару в іншому місці та обмежити витрати артилерії. Але американські офіційні особи кажуть, що українці досі не поєднують використання артилерії, механізованих підрозділів і зусиль з розмінування.

Зважаючи на те, що Україна має лише невеликі військово-повітряні сили, а постачання F-16 американського виробництва очікується не раніше середини-кінця 2024 року, в Пентагоні таки визнають проблему нестачі авіації, яка також відображається на темпах просування ЗСУ.

"Коли Америка бореться із загальною зброєю, вона бореться з перевагою в повітрі на полі бою. В Україні цього немає.Також ми не дали Україні далекобійної точної артилерії. Тож коли ходять усі ці розмови про те, що вони зазнають невдачі, нам потрібно подивитися в дзеркало", — сказав Філіп Брідлав, генерал ВПС США у відставці.

Контрнаступ ЗСУ: прогрес військових

На початку червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові перейшли до контрнаступальних дій. Протягом того місяця повідомлялося про деокупацію девʼяти населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Ще по одному селу було звільнено в липні та серпні.

Зеленський в червні говорив, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б".

А координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі звертав увагу, що росіяни протягом місяців будували кілька ліній оборони, й тепер це уповільнює просування українських сил.