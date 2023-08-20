"Не недооцінюйте Україну". Кулеба прокоментував критику контрнаступу ЗСУ

Аналітики повинні бути більш обережними у своїх прогнозах щодо контрнаступу українських військових. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Bild.

Коментуючи думки про те, що контрнаступ може провалитися, Кулеба сказав:

"Ми сприймаємо такі заяви спокійно. За словами неназваних чиновників, генералів і аналітиків, Україна повинна була припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року. Вони тепер припускають, що Україна не зможе так швидко повернути всю свою територію. Це показує, що навіть у тих, хто сумнівається, з часом зʼявляється більше надії".

Міністр додав, що українській стороні не потрібно нічого доводити: її успіх "винагородить оптимістів і зіпсує репутацію тих, хто сумнівається".

"Однак нам потрібні більш довгострокові навички для досягнення більш короткострокових результатів. Ніколи не недооцінюйте Україну. Будьте впевнені. Наберіться терпіння. Перемога – це важка праця", – зазначив Кулеба.

Контрнаступ ЗСУ: прогрес військових

На початку червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові перейшли до контрнаступальних дій. Протягом того місяця повідомлялося про деокупацію девʼяти населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Ще по одному селу було звільнено в липні та серпні.

Зеленський в червні говорив, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б".

А координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі звертав увагу, що росіяни протягом місяців будували кілька ліній оборони, й тепер це уповільнює просування українських сил.

Нещодавно Bild із посиланням на секретний документ Збройних сил Німеччини писало, що Бундесвер розкритикував дії українських військових у ході контрнаступу. Як зазначалося, Україна розбиває навчені на Заході бригади на малі підрозділи й іноді дозволяє групам від 10 до 30 солдатів атакувати ворожу позицію. У ФРН вважають, що при такій тактиці ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість солдатів поруч не приносять жодної користі.