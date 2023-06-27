У Білому домі пояснили "повільний" контрнаступ українських військових

Російські окупанти протягом місяців будували кілька ліній оборони, й тепер це уповільнює просування українських військових. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на питання про те, як він оцінює темпи контрнаступу.

"Росіяни багато вклали за останні шість-вісім місяців у плані оборонних можливостей [...] Вони знали, що українці захочуть повернути територію у весняно-літні місяці, і вони працювали, щоб підготуватися", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що в деяких випадках оборонні лінії окупантів мають три рівні.

"Оборона – це більш сильна форма війни, тому українці натикаються на російську оборону. І це, за словами президента Зеленського, за його власним аналізом, трохи сповільнило їх", – додав американський чиновник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що захисники перейшли до контрнаступальних дій.

Протягом двох тижнів українські військові деокупували вісім населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях, а 26 червня було підтверджено звільнення ще одного села.

Як зазначав Зеленський, контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б".